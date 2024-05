Infrastrutture: Cimpello-Sequals-Gemona opera necessaria e condivisa

Udine, 14 mag - Il potenziamento del tracciato della Cimpello-Sequals-Gemona è necessario per dare risposta alle legittime istanze delle aziende e di tutte le realtà produttive insediate in prossimità di questa arteria, che viene utilizzata dalle aziende per la distribuzione delle loro merci e per reperire la materia prima. Salvaguardare le imprese che operano sul territorio significa infatti tutelare i posti di lavoro che offrono alla collettività e anche, di conseguenza, frenare lo spopolamento.Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, rispondendo in Consiglio regionale a Trieste a un'interrogazione.Entrando nel merito di alcune notizie diffuse tramite gli organi di informazione a seguito di una raccolta di firme dello scorso mese di aprile nella zona collinare, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha fatto notare come spesso si sia trattato di fraintendimenti, basati su ricostruzioni non reali o comunque incomplete, che possono aver portato il cittadino a non comprendere l'importanza del potenziamento dell'infrastruttura per lo sviluppo generale di tutto il territorio della nostra regione.L'assessore ha tenuto a precisare che il progetto di allungamento della Cimpello-Sequals-Gemona sarà approvato dopo un nuovo incontro con la comunità e con le amministrazioni municipali della zona collinare - il 20 maggio prossimo -, nel quale saranno illustrate ancora una volta le funzioni di questa strategica arteria, così che possano essere chiare al cittadino, primo destinatario delle migliorie infrastrutturali.L'esponente della Giunta ha illustrato il suo pensiero in Aula con dati e ricerche di Unioncamere alla mano: ha spiegato come, per una serie di situazioni storiche che arrivano dal passato, in Friuli Venezia Giulia le merci vengono movimentate perlopiù su ruota (il 77%), poco su rotaia e che per circa il 70% la loro destinazione sia legata all'export.Tra le richieste avanzate dagli imprenditori alla Regione riguardo le opere strategiche da realizzare in Fvg, l'assessore ha poi spiegato che, tra le prime cinque ci sia anche il potenziamento della Cimpello-Sequals-Gemona: l'infrastruttura è ritenuta chiave per le grandi ma anche per le piccole e medie imprese.Lo studio della Regione mette in evidenza, infine, un aspetto di non poco conto, ovvero che i mezzi che utilizzeranno la nuova viabilità non saranno gli stessi che oggi utilizzano l'autostrada A4 ma quelli che ora impegnano altre arterie: la statale 13 "Pontebbana", la regionale 464 e la Sr 463. Si tratta di tre viabilità che si snodano nei centri abitati dei paesi, spesso appesantiti per la presenza di centri commerciali e caratterizzati da una elevata e critica incidentalità. Per l'esponente dell'Esecutivo, l'allungamento della Cimpello-Sequals-Gemona sarà in grado di alleggerire la pressione sulle tre trafficate direttrici, distinguendo il traffico locale da quello di scorrimento. Il tutto anche a vantaggio dell'attrattività dei territori, sia per i residenti sia per i turisti. ARC/PT/gg