Infrastrutture: Fedriga, governare pensando oggi a mobilità di domani

Il governatore e l'assessore Amirante all'evento in Barcolana dedicato ai 15 anni di Fvg Strade Trieste, 7 ott - "In termini di mobilità bisogna già pensare a quello che sarà il futuro in cui le persone si muoveranno in maniera molto diversa da come fanno oggi e in cui un'innovazione tecnologica come la guida assistita modificherà lo stesso concetto di automobile. A questi cambiamenti bisogna arrivare preparati, iniziando a pensare come attrezzare le infrastrutture di domani". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga che, assieme all'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, ha partecipato all'evento organizzato in Barcolana, all'interno dello stand Io sono Friuli Venezia Giulia, in occasione dei 15 anni dalla fondazione di Fvg Strade. Oltre ai due rappresentati della Giunta sono intervenuti anche il presidente del Cda di Fvg Strade Raffaele Fantelli e l'ex ministro dei Trasporti, oltre che ex presidente di Autovie Venete, Giorgio Santuz. Presente anche l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Come ha spiegato Fedriga, quando si amministra si ha il dovere di avere anche una visione di lungo periodo, perché i cambiamenti, che la tecnologia rende sempre più rapidi, vanno governati e non subiti. Sia il governatore sia l'assessore Amirante hanno rivolto un ringraziamento ai dipendenti di Fvg Strade - di cui una rappresentanza era presente in platea - per il lavoro svolto quotidianamente, che inizia con i finanziamenti stanziati dalla Giunta, i quali poi devono essere concretizzati in opere che prevedono non solo le fasi di progettazione e di realizzazione ma anche un importante momento di interlocuzione e confronto con gli enti locali. "Un riconoscimento - hanno aggiunto Fedriga e Amirante - va anche a tutti coloro che hanno ricoperto le cariche di vertice della società in questi 15 anni e che con il loro impegno hanno guidato lo sviluppo e la crescita della società". Da parte sua l'assessore Amirante, sempre in tema di cambiamenti della mobilità, ha poi sottolineato che già adesso sono in atto delle trasformazioni che riguardano i centri urbani, come ad esempio l'esigenza, ispirata alla sostenibilità ambientale, di portare il traffico fuori dalle città e non viceversa come accadeva fino a ieri. "Da qua ai prossimi dieci anni - ha concluso - la Regione ha previsto di investire 600 milioni di euro che impegneranno Fvg Strade non solo nella realizzazione di nuove opere, ma anche nel costante adeguamento di tutto ciò che comporta la sicurezza stradale di chi utilizza la nostra rete viaria". ARC/GG/ma