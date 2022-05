Infrastrutture: ok a interventi accesso zona industriale Aussa Corno

Trieste, 6 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio, ha approvato in via definitiva l'intervento per la ristrutturazione della viabilità comunale di accesso alla zona industriale dell'Aussa Corno per un importo finale di 6.210.866,51 euro.La direzione centrale Infrastrutture e Territorio, subentrata nella posizione di soggetto attuatore del Patto Territoriale per la Bassa Friulana al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, si era sostituita anche alla posizione debitoria del Consorzio stesso, in liquidazione. Con la delibera approvata oggi, come è stato evidenziato dall'assessore competente, si sblocca l'erogazione del saldo di 1.167.320,80 della Cassa depositi e prestiti, fondamentale per chiudere il pacchetto di interventi di ristrutturazione, finanziati dal ministero dello Sviluppo economico con un contributo Cipe di 3.202.032,77 corrispondente al 40,28% dell'importo congruo ammissibile.Per quanto riguarda il dettaglio dell'importo di 6.210.866,51 euro disposto dalla Regione, la ripartizione è la seguente: 4.754.903,26 per i lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza, e ulteriori 1.456.074,03 euro che includono lavori in economia esclusi dall'appalto (166.179,92 euro), allacciamenti di pubblici servizi (39.655,72), acquisizione di aree e immobili (815.025,69) e spese generali (435.212,70). ARC/PPH/al