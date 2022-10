Infrastrutture: Pizzimenti, 5 milioni per lavori nelle parrocchie

Pordenone, 5 ott - Sono stati incrementati a 5 milioni di euro complessivi i fondi destinati dalla Regione per lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei edifici legati alle parrocchie del territorio regionale. "Dal momento che per gli interventi che non erano ancora stati finanziati - ha informato questa mattina l'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti intervenendo in IV Commissione consiliare - le parrocchie che ne avevano necessità hanno potuto presentare istanza entro il 31 marzo di quest'anno, sono pervenute ulteriori domande che attualmente sono in istruttoria. A favore di questo canale contributivo sono attualmente disponibili quasi 5 milioni di euro e non sono previste ulteriori proroghe"."Nell'ambito di queste richieste - ha precisato l'assessore rispondendo a un'interrogazione sulla materia - sono state soddisfatte le domande precedenti con le risorse economiche stanziate nel 2021. Con i fondi allocati per il 2022 è stata data risposta integrale alle ultime due domande che avevano ricevuto copertura parziale nel 2021. I fondi previsti a favore delle parrocchie per interventi di ristrutturazione nel 2021, pari a 2,5 milioni, si sono esauriti subito dopo l'avvio dell'iter di richiesta elettronica. Restano parecchie altre richieste da soddisfare". Per questo è stata necessaria una proroga nel primo trimestre di quest'anno. "Vista la richiesta - ha spiegato il componente della Giunta regionale - si è ritenuto di incrementare fino a 5 milioni le risorse disponibili. Uno sforzo che si è fatto rispetto agli stanziamenti precedenti che erano di circa 1,5 milioni. Questo ci consentirà di dare maggiori risposte alle necessità emerse dall'alto numero di richieste di contributi". ARC/LIS/al