Infrastrutture: Pizzimenti, al via completamento ciclabile Porpetto

Udine, 28 feb - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, ha approvato l'affidamento in delegazione amministrativa al Comune di Porpetto della progettazione e realizzazione delle opere necessarie al completamento della ciclabile Porpetto - San Giorgio di Nogaro per un importo di 150.000 euro.



"Provvediamo così - commenta Pizzimenti - al completamento di uno degli archi del Sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale (Sicid) che la legge regionale "Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa" (8/2018) identifica come una delle sue finalità. Tale opera - aggiunge l'assessore - riveste carattere di urgenza per garantire sicurezza agli utenti deboli della strada, essendo il tratto Porpetto-San Giorgio di Nogaro caratterizzato da un importante carico di traffico veicolare, soprattutto nella funzione di collegamento tra il casello autostradale di San Giorgio di Nogaro, lungo la A4, e la Zona industriale dell'Aussa Corno". ARC/EP