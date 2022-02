Infrastrutture: Pizzimenti, interventi manutenzione viadotto ss 13

Udine, 3 feb - La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto sulla strada statale 13 Pontebbana situato in località Rio degli Uccelli, in Comune di Pontebba, che era stato affidato in delegazione amministrativa interorganica alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. .Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e al territorio, Graziano Pizzimenti, che ha proposto il provvedimento, rilevando l'importanza dell'intervento su una struttura situata lungo una arteria di fondamentale importanza non soltanto per le vallate del Tarvisiano ma anche per i collegamenti internazionali."Lungo la ss 13 - specifica Pizzimenti - si scarica anche il traffico pesante specialmente nei periodi nei quali il flusso veicolare diviene più intenso, e l'intervento mira a mettere in sicurezza il manufatto con lavori che si sono resi necessari nel tempo".Pizzimenti nell'occasione evidenzia anche che per i cosiddetti 'codici rossi' - gli interventi classificati con priorità molto alta tra le infrastrutture nel Friuli Venezia Giulia - la Regione ha stanziato quasi 13 milioni di euro.Si tratta, specifica l'assessore -"dei lavori di potenziamento infrastrutturale tramite la ristrutturazione dell'ex ponte ferroviario sul fiume Stella nei Comuni di Amaro e Venzone, per un costo di 5 milioni di euro; dell'intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto in località Rio degli Uccelli in Comune di Pontebba sulla ss.13, per oltre 6 milioni di euro, e di lavori urgenti di manutenzione straordinaria e di potenziamento strutturale dei giunti di dilatazione dei ponti e dei viadotti lungo le strade regionali e statali a gestione regionale di competenza di Fvg Strade fino al raggiungimento della disponibilità economica e nei limiti degli interventi funzionali, per una spesa complessiva stimata di oltre 14 milioni e 600 mila euro"."Il costo dell'intervento inerente la manutenzione dei giunti sul viadotto di Rio degli Uccelli - ha spiegato infine Pizzimenti - desunto dal quadro economico del progetto, comprensivo dei lavori, degli oneri per la sicurezza e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, ammonta a oltre 8 milioni e 200 mila euro e trova copertura per oltre 7 milioni e 900 mila euro nelle somme impegnate per la delegazione amministrativa interorganica; rimane da coprire il costo di oltre 290 mila euro che potrà essere reperito dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'interno delle economie risultati dalla chiusura di altri interventi; pertanto - ha concluso l'assessore - si dà l'indirizzo di reperire i suddetti fondi dalle economie di altri lavori". ARC/CM/gg