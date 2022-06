Infrastrutture: Pizzimenti, miglioramenti sicurezza Cimpello-Sequals

Udine, 21 giu - "Per migliorare la sicurezza sulla Cimpello-Sequals sono stati attuati interventi di adeguamento alla viabilità, fra cui miglioramenti della segnaletica, interventi sui tratti di sorpasso, impedendolo o diminuendolo, e inseriti nuovi limiti di velocità in prossimità di curve o lunghi tratti rettilinei con l'abbassamento da 90 a 70 km orari. Si tratta di provvedimenti realizzati fra 2020 e 2021".



A darne conto è stato oggi, in Consiglio regionale, l'assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti che ha risposto ad un'interrogazione a risposta immediata sul tema.



In merito alla presenza della Polizia Stradale, Pizzimenti ha riferito che non si dispongono di dati di frequenza dell'attività lungo l'asse stradale, trattandosi di attività non dipendente dalla Regione ma non ha escluso la presenza in forma adeguata del servizio.



Per quanto attiene la posa di un sistema di rilevamento della velocità, Pizzimenti ha precisato come l'iniziativa derivi da una modifica del decreto prefettizio "che individua i tratti di strada soggetti a tale modalità di rilevamento e sono tipicamente i tratti di viabilità dove il normale esercizio del rilevamento, attraverso unità mobili da parte delle pattuglie della Polizia stradale, non è possibile per vincoli infrastrutturali che rendono difficile o pericoloso l'esercizio di tale attività da parte delle forze dell'ordine. Per la Cimpello-Sequals questo impedimento risulterebbe sui primi 8 Km del tratto stradale. La procedura per superare questo impedimento - ha concluso Pizzimenti - necessita di tempi lunghi e di investimenti cospicui ed al momento non risulta ancora conclusa". ARC/LP/gg