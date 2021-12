Infrastrutture:Pizzimenti, ok Paritetica a norma su contratti pubblici

Trieste, 5 dic - "Con grande soddisfazione il testo sottoposto all'esame della Commissione paritetica ha ottenuto l'approvazione unanime di tutti i componenti. Si tratta di una norma di attuazione dello Statuto della Regione che, per la prima volta, contempla la possibilità in una legge sui contratti pubblici di includere la tradizionale ripartizione lavori, servizi e forniture riportando così ad unità settori caratterizzati da proprie peculiarità ma anche da molteplici aspetti, anche procedurali, connotati da omogeneità".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti all'indomani del via libera ricevuto da Roma a un provvedimento molto atteso per la Regione. La proposta avanzata e poi approvata dalla Paritetica ha a che fare con i contratti pubblici, permettendo all'Amministrazione di esercitare la propria competenza, rafforzando il ruolo nel contesto ordinamentale del sistema integrato Regione-Enti locali. La norma persegue obiettivi che risultano essere positivi sia per il Friuli Venezia Giulia sia per lo Stato: la Regione può infatti organizzare la disciplina generale in materia di contratti pubblici, in maniera uniforme per i tre settori dei lavori, servizi e forniture entro il perimetro dei limiti statutari, della normativa europea e della giurisprudenza costituzionale. Lo Stato, dal canto suo, ha la garanzia che la propria legislazione sarà attuata nel territorio regionale, senza quelle incertezze che attualmente delineano il quadro delle competenze legislative a seguito della Riforme del Titolo V della Costituzione e che hanno indotto tutte le Autonomie speciali a intraprendere il percorso per l'approvazione di specifiche norme di attuazione statutaria."Con riferimento alle funzioni di finanza locale e sistema economico degli enti locali - spiega Pizzimenti - il provvedimento consente l'emanazione di un codice dei contratti pubblici con la finalità di attribuire maggiore rilevanza e importanza alle piccole e medie imprese, in quanto fonti di competenze imprenditoriali e di occupazione. La proposta avanzata dalla Regione è la conclusione di un percorso intrapreso diverso tempo addietro, con una interlocuzione proficua con la Provincia di Bolzano, per studiarne il modello e la pratica attuazione, che si è rilevata la più idonea con la realtà del Friuli Venezia Giulia e quindi è l'attuazione di una best practice sul territorio regionale. La norma, in questo frangente temporale, ben si colloca nel percorso virtuoso al quale anche le Regioni devono contribuire, per la realizzazione dei progetti del Pnrr e del Fondo complementare". ARC/AL/ma