Infrastrutture: Pizzimenti, Regione aderisce a call per reti 5G

Udine, 19 mar - La Regione Fvg sarà partner associato del progetto "5G Gail" volto a realizzare uno studio di fattibilità per individuare le opere, le criticità e i costi necessari a garantire una copertura con tecnologia 5G degli assi autostradali compresi nel corridoio delle reti trans-europee di trasporto (Ten-T) Adriatico-Baltico, concentrandosi sulla tratta che va da Udine al confine di Coccau. Grazie a questa partecipazione, la Regione potrebbe in futuro partecipare ad una successiva call per la realizzazione di infrastrutture digitali, beneficiando del contributo europeo previsto dal bando, fino al 50%.Lo ha approvato la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e al Territorio, Graziano Pizzimenti, nell'ultima seduta di Giunta. La proposta progettuale, a cui la Regione aderirà e che Autostrade per l'Italia spa, Cellnex Italia spa e Cellnex Austria stanno redigendo, verrà presentata nell'ambito dell'invito a partecipare al programma Connecting Europe Facility Digital per la copertura 5G lungo i corridoi di trasporto con l'obiettivo di garantire la copertura mobile con tecnologia 5G sull'A23."La partecipazione della Regione quale partner associato che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, potrà contribuire ad individuare le soluzioni tecniche più adeguate per soddisfare l'interesse pubblico, anche comprendendo il riuso di tratti della rete pubblica regionale - ha indicato Pizzimenti -. Potrebbe fornire, inoltre, un apporto conoscitivo alla proposta progettuale in merito alla compatibilità delle infrastrutture tecnologiche rispetto alle tutele paesaggistiche previste dal Piano paesaggistico regionale".Il programma Cef (Connecting europe facility), recentemente approvato per il periodo di programmazione 2021-2022 si compone di tre assi: trasporti, energia e digitale. Proprio sull'asse digitale sono state recentemente aperte alcune call, tra le quali, quella che riguarda la copertura degli assi autostradali e ferroviari dei corridoi Ten-T."I punti maggiormente critici per la copertura mobile - ha ricordato Pizzimenti - sono le gallerie, le aree montane e quelle a ridosso dei confini sloveno e austriaco; se per quest'ultimo è dunque in atto la proposta licenziata oggi dalla Giunta, sul fronte sloveno, sentito il servizio per la trasformazione digitale della Repubblica di Slovenia, è stato invece concordato di rinviare ad una successiva call la partecipazione della Regione, quale soggetto proponente, per uno studio che si concentri sui gap infrastrutturali tra i due territori". ARC/LP/al