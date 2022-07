Infrastrutture: Pizzimenti, sicuri i ponti di Dignano, Colle e Maraldi

Udine, 14 lug - "Da recenti monitoraggi e controlli svolti da Friuli Venezia Giulia Strade, i tre ponti storici di Dignano, Colle e Maraldi non presentano criticità strutturali e sono comunque oggetto di manutenzioni ordinarie".È quanto ha assicurato l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti che oggi ha esposto in Consiglio regionale una relazione tecnica sullo stato di salute dei tre ponti del pordenonese.Nello specifico Pizzimenti, nel confermare che è in corso di implementazione la nuova procedura di censimento, ispezione e valutazione dei ponti e viadotti secondo le recenti linee guida statali, ha riferito che "il manufatto sul fiume Tagliamento tra Spilimbergo e Dignano è stato oggetto ad aprile dello scorso anno di prove di carico statiche e dinamiche delle campate del ponte che ne hanno confermato la sicurezza statica".Il ponte sul fiume Meduna, tra Arba e Sequals, lungo la SR 464, è stato oggetto, nel corso degli ultimi mesi, di sopralluoghi ispettivi da parte del personale tecnico di FvgStrade che non ha rilevato problemi di staticità. Pizzimenti ha poi riferito che "sul ponte di Colle è prevista un'importante attività manutentiva riguardante l'installazione di nuovi giunti stradali il cui progetto definitivo-esecutivo è già stato approvato e la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sarà chiusa entro l'anno". Infine, il ponte Maraldi risulta sicuro e non necessita di alcun intervento di manutenzione a breve.In ogni caso Pizzimenti ha comunicato che "l'Edr di Pordenone sta portando avanti il conferimento di un incarico di ricognizione di tutti i ponti esistenti nell'ambito di sua competenza, che si concluderà nell'anno in corso e che prevede la redazione di schede che verifichino lo stato manutentivo dei ponti posizionati lungo la rete di competenza". ARC/SSA/al