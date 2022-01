Infrastrutture: Pizzimenti, snodo ferroviario Udine e Cervignano-Udine

Udine, 20 gen - A margine dell'audizione della Regione e di RFI da parte della IV Commissione consiliare, lavori che riprenderanno nei prossimi giorni, per facilitare la lettura di quanto esposto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, ha voluto precisare che - "si tratta di un incontro resosi necessario per far comprendere lo stato di fatto dei progetti che riguardano la rete ferroviaria regionale".



"È privo di fondamento - ha detto Pizzimenti - ritenere che lo snodo di Udine sia stato abbandonato, bensì ci sono molte probabilità che esso venga finanziato, come avevamo sempre sostenuto, parte con i fondi del Pnrr, parte con quelli inseriti nel contratto che il Ministero dei trasporti fa con RFI".



"Di conseguenza - ha proseguito l'assessore - la possibilità che vengano eliminati i passaggi a livello a Udine e che venga raddoppiato il binario esistente c'è ancora".



"Noi confidiamo - ha concluso Pizzimenti - anche se si tratta di un risultato più difficile, che venga finanziato il raddoppio della tratta Cervignano-Udine, passando per Palmanova".