Infrastrutture: pronto ripristino ascensori stazioni Ud e San Giorgio

Udine, 28 mag - La Regione, per voce dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, esprime soddisfazione per il pronto ripristino della funzionalità degli ascensori che servono i binari delle stazioni di Udine e San Giorgio di Nogaro. Gli ascensori, in particolare quelli della stazione del capoluogo friulano, avevano avuto diversi malfunzionamenti nel corso dell'ultimo anno; per questo, anche in occasione dell'incontro della settimana scorsa con i vertici di Rfi a Roma, l'assessore aveva sollecitato un intervento risolutivo. ARC/SSA/al