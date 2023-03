Infrastrutture: Regione, 2 mln per completamento tratti Ciclovia FVG5

Trieste, 11 mar - La Giunta regionale ha autorizzato l'affidamento a Friuli Venezia Giulia Strade della progettazione e realizzazione degli interventi di completamento della Ciclovia FVG5 nel tratto da Staranzano a Fogliano-Redipuglia.



Si tratta di un intervento che complessivamente ammonta a quasi 2 milioni di euro. Di questi, 1 milione e 125mila euro sono posti a carico del progetto di cooperazione territoriale europea Adrioncycletour, mentre le ulteriori risorse - più di 854mila euro - sono già state impegnate nel bilancio regionale.



Nell'ambito della propria partecipazione a questo progetto di cooperazione internazionale, la Regione ritiene infatti prioritario il completamento e la messa in sicurezza della FVG5 "dell'Isonzo", che collega la FVG2 "Ciclovia del Mare Adriatico" all'entroterra del Friuli Venezia Giulia.



Questa è un'opera di particolare rilievo soprattutto in vista dell'evento "Go!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".



L'itinerario rientra in una rete di percorsi cicloturistici che investono l'area compresa tra Grado, Sagrado, Gorizia ed il Collio Isontino. L'obiettivo generale è la connessione del litorale gradese con le piste oltre confine, attraverso un sistema articolato di itinerari che sia funzionale sia per chi viene a visitare il Friuli Venezia Giulia che per gli appassionati delle due ruote del nostro territorio.



In particolare, in questo caso i lotti individuati come prioritari riguardano il primo stralcio della realizzazione della pista ciclabile Gorizia-Grado, nel tratto da San Canzian d'Isonzo a Turriaco, per il quale è già disponibile il progetto definitivo per un costo superiore al milione di euro (per l'esattezza 1.036.818,28 euro) e il completamento dei rimanenti tratti della Ciclovia FVG5 "dell'Isonzo" nei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, San Pier d'Isonzo e Fogliano-Redipuglia, sulla base di uno studio di fattibilità che prevede opere per oltre 942mila euro. ARC/RT/gg