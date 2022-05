Infrastrutture: rendicontazione contributi infissi estesa a 36 mesi

Per aiutare i cittadini e le imprese del Fvg



Trieste, 11 mar - Rideterminati per i privati cittadini del Friuli Venezia Giulia i tempi di rendicontazione dei contributi già concessi per l'installazione di infissi e accumulatori, per cui la finestra temporale si estenderà per un periodo non superiore ai 36 mesi. Si può cancellare quindi dal "calendario domestico" la data del 30 giugno (per i contributi concessi entro il 31 maggio 2021).



Lo ha comunicato questo pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio che ha portato all'attenzione della IV Commissione in Consiglio regionale la modifica dell'articolo 42 e 43 del disegno di legge 165; l'importante modifica è stata poi approvata dall'Aula.



L'esponente dell'Esecutivo ha spiegato che la decisione, di notevole interesse per un elevato numero di cittadini della nostra regione, è stata dettata dalla constatazione del perdurare di una situazione di difficoltà eccezionale, per le aziende del comparto, nel reperire la materia prima da lavorare e la componentistica.



Come è ormai noto a tutti, infatti, la situazione di crisi internazionale causata anche dal conflitto in Ucraina, ha rallentato gli interventi edili in uno dei momenti storici di maggiore richiesta, per la concessione di agevolazioni e sgravi fiscali per la ripartenza.



Un aiuto in più, quindi, quello della rendicontazione da disbrigare entro i prossimi 3 anni, non solo per i privati cittadini ma anche, di riflesso, per chi opera in Friuli Venezia Giulia nello storico comparto delle costruzioni ed edilizia. ARC/PT/al