Infrastrutture: Ronchis, 1 km di strada rimessa a nuovo

Opera affidata dalla Regione ad Autovie Venete Trieste, 19 dic - Uniformata a sei metri di larghezza, con corsie da tre metri ciascuna e banchina pavimentata da cinquanta centimetri, un percorso ciclopedonale largo due metri e 50 centimetri, protetto da spartitraffico, e marciapiedi larghi due metri, per dare continuità - dove possibile - a quelli già esistenti. Così si presenta rinnovata via Guerin a Ronchis, strada di collegamento dal centro cittadino alla strada provinciale 75 e al casello autostradale di Ronchis-Latisana. Lo ha comunicato la Regione, aggiungendo come lunedì 19 dicembre sia stata effettuata la visita finale di collaudo dell'asse viario, che può dirsi quindi completato e già accessibile. L'opera è stata affidata dall'Amministrazione regionale in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Autovie Venete per un importo totale dei lavori di 1 milione 548 mila euro (e un quadro economico totale di 4 milioni 95 mila euro). Come ha spiegato la Regione, si tratta di un chilometro circa di strada che è stata potenziata e adeguata con l'obiettivo di migliorare non solo l'aspetto viario ma anche di garantire una maggiore sicurezza alle utenze deboli e ai residenti. Nella fattispecie l'intervento ha riguardato l'allargamento della piattaforma stradale comprensiva ora di un marciapiede sul lato sud e di un itinerario ciclopedonale sul lato nord in grado di collegare quelli esistenti lungo via del cimitero e via Guerin provenendo dal centro cittadino con quello in previsione lungo via Lignano. Inoltre, nel corso del cantiere si è proceduto anche ad altri interventi, tra cui: il rifacimento della conduttura dell'acquedotto e della fognatura con il riposizionamento delle caditoie e dei relativi pozzetti; la posa della nuova fognatura per le acque nere dall'incrocio con via del cimitero fino a ovest del canale Ortenis; la predisposizione per le nuove infrastrutture per le linee elettriche e di telefonia con ricollocazione degli impianti; infine, il rifacimento della pubblica illuminazione. Una volta conclusa, la strada è stata quindi consegnata dall'impresa al Comune di Ronchis.