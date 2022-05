Infrastrutture: Sp21 in sicurezza tra Fiume Veneto e San Vito al T.

Una rotatoria sostituirà un'intersezione a Bannia



Udine, 16 mag - La strada provinciale 21 sarà ampliata e messa in sicurezza nel tratto compreso tra i comuni di Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento. Sarà realizzata anche una rotatoria in località "Le Rivatte", a Bannia di Fiume Veneto, all'altezza dell'attuale incrocio tra via Risorgimento e via Michelangelo.



Lo ha comunicato questo pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio rispondendo, in sede di IV Commissione in Consiglio regionale, a un'interrogazione a risposta orale.



Entrando nel dettaglio, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha ricordato che, già nel maggio del 2020, Fvg Strade aveva predisposto per questo tracciato un puntuale Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) che comprendeva i contenuti per le variazioni al Piano regolatore generale comunale (Prgc) dei Municipi di San Vito al Tagliamento, Fiume Veneto e Chions. I tre Enti locali hanno già provveduto a modificare i rispettivi Prgc in base a quelle indicazioni.



Il progetto è stato poi preso in esame dalla Soprintendenza che ha emesso tre decreti di vincolo su altrettanti ponticelli che interessano la Sp21 e per i quali, per funzioni di sicurezza idraulica e stradale, il Pfte ha previsto la demolizione. Per superare i tre vincoli è in corso un'interlocuzione costante con la Soprintendenza.



Intanto è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di allargamento che dovranno essere coerenti con il superamento dei dettami imposti dalla Soprintendenza. Una volta superati i tre vincoli, per lo sviluppo definitivo delle progettazioni sarà necessario attendere 12 mesi.



La strada provinciale 21 è un'importante arteria di collegamento tra i comuni di Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento. La Regione ha deciso di intervenire lungo questa tratta per tutelare in maniera ancora più puntuale l'incolumità delle persone che la percorrono a piedi o con mezzi mobili. Anche la rotatoria di località "Le Rivatte" sarà realizzata per le stesse motivazioni e con le stesse finalità. ARC/PT/gg