Infrastrutture: stanziati 2,77 mln per variante Villotta di Chions

Trieste, 28 ott - È stato approvato dalla Giunta regionale il progetto di fattibilità tecnica ed economica della variante di collegamento tra la Sr 251 "della Valcellina", via 1° Maggio e la Sp 1 in località Villotta di Chions.Lo ha comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.La Regione stanzierà 2,77 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento, il cui costo complessivo ammonta a 4.582.000 euro, finalizzato a sgravare il centro di Villotta dal traffico in transito lungo la Sr Pn 1 "della Val d'Arzino". L'esecuzione dei lavori sarà affidata a Fvg strade. ARC/PAU/ma