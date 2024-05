Infrastrutture: Tpl marittimo valorizza e promuove coste Fvg

Grado, 22 mag - Con il potenziamento del trasporto pubblico locale marittimo stagionale le nostre coste possono godere di una frequentazione turistica sempre migliore: per tutte le età, le esigenze e le capacità di spesa e a basso impatto ambientale. Le tratte che collegano Lignano, Aquileia, Grado, Monfalcone e Trieste favoriscono inoltre la conoscenza del territorio con una mobilità lenta, dando la possibilità di portare con sé la bicicletta in motonave. Lo ha sottolineato l'assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia che questo pomeriggio è intervenuta alla presentazione delle linee marittime per la stagione estiva 2024 gestite da Apt(Azienda provinciale trasporti) Gorizia nell'ambito del consorzio Tpl Fvg. L'illustrazione si è tenuta al Molo Torpediniere di Grado con l'arrivo delle tre motonavi che svolgono il servizio. Nel portare i saluti del governatore nel Friuli Venezia Giulia, l'esponente dell'Esecutivo ha ricordato che la linea sperimentale Grado-Aquileia - attivata per la prima volta lo scorso anno - ha riscontrato subito un notevole successo di consensi tra gli utilizzatori del servizio, che poi, difatti, è stato potenziato. La stessa tratta viene riproposta anche quest'anno insieme alla novità della tratta Monfalcone-Trieste. Dal primo maggio scorso, dando il via alla stagione 2024, e fino al 29 settembre, sarà possibile per turisti e cittadini della nostra regione vivere un'esperienza di viaggio rilassante che unisce mare e laguna, secondo i principi del turismo lento e sostenibile, a stretto contatto con la natura e in connessione con la comunità locale. L'assessore alle Infrastrutture e Territorio ha ringraziato Apt per l'attimo lavoro svolto e che andrà a svolgere anche grazie all'acquisto prossimo di un'imbarcazione: sarà la prima di una nascente flotta di Apt che comunque continuerà a servirsi anche dei vettori privati per garantire all'utenza un servizio sempre più completo e all'avanguardia. L'estensione del calendario nel 2024, resa possibile grazie all'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata valutata positivamente alla luce del crescente successo che i servizi marittimi stanno riscontrando tra turisti e residenti. Viaggiare in motonave si conferma, infatti, come la soluzione ideale e alternativa all'automobile per raggiungere comodamente le località balneari e i centri di interesse storico, artistico e turistico della nostra regione. ARC/PT/pph