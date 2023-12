Ingegneria: Fedriga, ruolo fondamentale per sviluppo nostro territorio

L'assessore alle Infrastrutture Amirante si è soffermato sui progetti legati al Pnrr in Fvg Trieste, 1 dic - "Stiamo vivendo in un periodo storico caratterizzato da una evoluzione impetuosa e continua. E nei prossimi anni dovremo affrontare nuove sfide, dando risposte sempre più complesse a esigenze che adesso facciamo fatica a immaginare. Siamo certi che in questo processo gli ingegneri rivestiranno un ruolo fondamentale - come hanno sempre fatto - per lo sviluppo del nostro territorio". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che oggi pomeriggio ha partecipato al convegno "Ingegneri tra passato, presente e futuro" organizzato a Trieste dall'Ordine degli ingegneri per celebrare il centenario dell'istituzione dell'Albo professionale. "L'Ordine ha il compito strategico di garantire le attività di aggiornamento e formazione continua che sono garanzia di qualità. Oltre a fornire tutti gli strumenti adeguati per svolgere al meglio questa professione, oggi è sempre più determinante trasmettere agli ingegneri la capacità di apprendere e di adattarsi rapidamente alle future necessità della nostra società. Una professione che saprà sfruttare al meglio tutte le opportunità che avremo a disposizione". Nel corso del convegno è stata sottolineata l'importanza della figura dell'ingegnere nella società per il costante apporto al tessuto economico, sociale e culturale del Friuli Venezia Giulia. Presente all'iniziativa anche l'assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che si è soffermato in particolare sui progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Senza gli ingegneri non sarebbe possibile questa rivoluzione in corso nel mondo delle costruzioni con un grande patrimonio edilizio da recuperare, ristrutturare e rigenerare. Parliamo di una professione - ha rimarcato Amirante - che però è strategica in tanti altri ambiti: dalle reti tecnologiche agli investimenti sul patrimonio come, per esempio, quello ferroviario o portuale con l'elettrificazione delle banchine per ridurre fortemente le emissioni nocive. Sono moltissime le capacità che l'ingegneria può mettere in campo proprio grazie al Pnrr". L'assessore alle Infrastrutture ha parlato anche delle iniziative in corso di realizzazione in Friuli Venezia Giulia. "Durante Urbanpromo, l'evento culturale di riferimento sul grande tema della rigenerazione urbana, è stata enfatizzata la virtuosità della nostra regione che - ha spiegato Amirante - ha dimostrato di essere in grado di far atterrare sul territorio una quantità considerevole di fondi Pnrr in rapporto al numero di abitanti". "Questa è la dimostrazione concreta della nostra grande capacità di pianificazione che - ha aggiunto l'assessore - anche nei prossimi anni dovrà fare affidamento sulla professionalità degli ingegneri nello sviluppo dei progetti Pnrr riguardanti l'accessibilità, la logistica, i trasporti, le scuole e gli asili, gli impianti sportivi, la rigenerazione urbana e il turismo". Oltre ai progetti di sviluppo della portualità e della piattaforma logistica, Amirante ha anche illustrato le direttrici dell'Amministrazione regionale nella stesura del Piano di governo del territorio. "All'interno dei piani di rigenerazione urbana stiamo puntando sui servizi territoriali, a partire dagli asili nido e dall'abitare sociale con un occhio di riguardo in particolare ai giovani che - ha concluso - vanno sostenuti nell'ingresso del mondo del lavoro e nel desiderio di crearsi una famiglia". ARC/RT/al