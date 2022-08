Iniziative: Giunta sostiene 'Uniti per la sicurezza stradale Fvg 2022'

Trieste, 28 ago - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio, ha deliberato il sostegno all'edizione 2022 dell'iniziativa "Uniti per la sicurezza stradale" nell'ambito delle azioni dirette ad attuare il Piano regionale della sicurezza stradale (Prss).



Si tratta di un programma in cui le attività, gli incontri e le prove pratiche di guida sono incentrate sull'informazione e sulla prevenzione dei rischi sulla strada.



Per l'iniziativa sono stanziati complessivamente 16.000 euro, inseriti in assestamento e destinati a coprire le spese per l'allestimento degli eventi che si terranno nei mesi di ottobre e novembre prossimi sul territorio.



Nel dettaglio, il calendario del programma prevede tre incontri nei quali sono anche previste delle prove pratiche gratuite di guida sicura oltre che il campo scuola Bike dedicato ai bambini: a Udine il 1° e il 2 ottobre al Centro Commerciale Terminal Nord, a Villesse, il 15 e il 16 ottobre al Tiare Shopping mentre a Pordenone gli eventi si terranno il 9 e il 10 novembre alla Fiera e l'11 e il 12 novembre al Centro commerciale Sme.



È prevista anche la realizzazione di un convegno 'Sosteniamo la mobilità sostenibile, tra domande, innovazione e sicurezza' che si terrà a Trieste nel palazzo della Regione di piazza Unità d'Italia in data da definire. ARC/LP/gg