Innovazione: Callari, Regione pronta a sfida intelligenza artificiale

L'assessore: nuovo documento della Commissione della Conferenza delle Regioni



Pordenone, 18 dic - "Il documento elaborato dalla Commissione sull'innovazione tecnologica ha l'obiettivo di fare in modo che le Regioni si inseriscano a pieno titolo nel dibattito sull'intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione. Un tema decisamente cruciale perché, sotto questo aspetto, le Regioni, ma anche tutti gli altri enti dell'amministrazione locale, devono affrontare l'importante questione legata all'enorme patrimonio di dati posseduti dalla Pubblica amministrazione che spesso non sono assemblati e quindi di difficile utilizzazione ai fini di produrre algoritmi per l'intelligenza artificiale. Sono dunque necessari investimenti e strategie, in particolare a cominciare dalla urgente necessità di digitalizzare gli archivi delle amministrazioni che costituiscono un elemento di rilevante importanza nella transizione digitale".



Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, partecipando - in videoconferenza - alla riunione della Commissione per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il Documento sul posizionamento della Conferenza delle Regioni era stato chiesto dallo stesso presidente Massimiliano Fedriga. La Conferenza - come è stato spiegato nella riunione della Commissione - è il primo ente pubblico ad avere elaborato e messo a disposizione del dibattito avviato dal governo un Paper in cui, in maniera chiara, si sottolinea l'importanza di coinvolgere le Regione nello sviluppo dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici.



"E' opportuno sottolineare - ha evidenziato Callari, a margine dell'incontro della Commissione - che diversi dei temi che sono trattati nel documento della Commissione sull'Intelligenza artificiale sono, già in buona parte, stati realizzati in Friuli Venezia Giulia. Per esempio, si è investito parecchio sull'intelligenza artificiale attraverso la nostra società in house Insiel. Inoltre, stiamo affrontando una serie di attività in collaborazione con le Università regionali proprio sugli utilizzi dell'intelligenza artificiale. Questa nuova frontiera vedrà impegnata nei prossimi anni la Pubblica amministrazione nella grande sfida all'interno della transizione digitale. Una sfida - ha aggiunto l'assessore - che punta a mettere a disposizione dei cittadini nuovi e migliori servizi proprio attraverso lo sviluppo della digitalizzazione dei processi nella pubblica amministrazione che dovrà avvenire cogliendo le grandi opportunità strategiche offerte proprio dall'intelligenza artificiale".