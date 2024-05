Innovazione: cluster scienze della vita Fvg apre bando da 10,04 mln

Trieste, 7 mag - Ammontano complessivamente a 28,7 milioni di euro su base triennale i fondi messi a disposizione del Cluster Scienze della vita per creare un ecosistema composto da capitale umano, ricerca, aziende con cui la Regione individua in salute e benessere i pilastri della competitività regionale, fondamentali anche per attrarre aziende, capitali e risorse umane da fuori confine, ma con benefici diretti per il territorio.È questo, secondo l'assessore regionale a Lavoro, istruzione, formazione e ricerca, l'obiettivo in cui si inserisce il nuovo bando da 10,04 milioni di euro presentato oggi a Trieste dalla Regione e dai vertici del Polo tecnologico Alto Adriatico soggetto attuatore dei finanziamenti di provenienza regionale, statale ed europea.Il primo bando, da 220mila euro, chiusosi il 30 aprile ha premiato le 11 migliori idee innovative valutate da una commissione tecnica; i vincitori avranno la possibilità di accedere ad una seconda linea di finanziamento per trasformare le proposte in progetti concreti di ricerca e sviluppo da realizzare sul territorio.Rispetto alle quattro "traiettorie" individuate dalla Regione, ovvero i settori in cui le innovazioni devono svilupparsi, le 67 domande pervenute complessivamente si sono così distribuite: 13% in Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale; 46% in Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici; 21% in Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità; 19% in Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile. Le domande sono pervenute per il 52% dal Friuli Venezia Giulia, per il resto da Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Marche, Toscana, Molise e Trentino.Sui medesimi quattro assi si declina anche il bando che si aprirà il prossimo 1 luglio e fino al 30 settembre, a cui faranno seguito altre sessioni da qui al 2026: secondo sportello dal 4 novembre 2024 al 31 gennaio 2025; terzo sportello dal 3 marzo al 3 giugno 2025; quarto sportello dal 1 luglio al 30 settembre 2025; quinto sportello dal 3 novembre 2025 al 2 febbraio 2026.Il bando che va sotto il titolo "Booster for life science - Trl advancement" è rivolto a sostenere progetti di validazione di idee e tecnologie innovative che prevedano il raggiungimento di un Technology readiness level (Trl) 6, 7 o 8, ovvero di un'alta maturità tecnologica dell'idea rispetto all'obiettivo di inserimento nel mercato.I beneficiari possono essere Pmi e grandi imprese, startup innovative, spin-off, Università e organismi di ricerca; il beneficiario deve essere insediato in Friuli Venezia Giulia o impegnarsi a costituire la sede sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto che deve in ogni caso essere realizzato in regione. I contributi vanno da 200mila a 400mila e 500mila euro a seconda del Trl raggiungibile e secondo diverse percentuali di intensità dell'aiuto pubblico in relazione alla tipologia di soggetto richiedente. Anche la durata dei progetti è variabile a seconda del livello Trl e del rispettivo finanziamento assegnato. I dettagli del bando sono reperibili sul sito https://call4fvg.clusterscienzedellavitafvg.it/ ARC/SSA/gg