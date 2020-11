Innovazione: Fedriga, bene interesse Messico comparto scientifico Fvg

Trieste, 9 nov - Trieste presto si arricchirà di un nuovo consolato onorario: quello del Messico. Ad annunciarlo è stato oggi l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba Zepeda, durante l'incontro con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al quale hanno partecipato anche l'ingegnere nucleare Graziano Bertogli, al quale a breve sarà assegnato l'incarico di rappresentanza del Paese centro-americano, e il vice coordinatore generale di Elettra Sincrotrone Marco Marazzi.

Nel corso dell'incontro Fedriga e Garcia de Alba Zepeda si sono confrontati sui possibili investimenti messicani in Friuli Venezia Giulia, con rilevante attenzione al comparto scientifico e in particolare all'Area di ricerca e al Sincrotrone Elettra. Il Messico, che investe in Italia oltre 2 miliardi di euro all'anno, ha un notevole interesse per l'innovazione e la formazione in ambito scientifico e tecnologico, dato che sta sviluppando un proprio sincrotrone. F

edriga ha evidenziato al diplomatico che "la Regione vede grandi opportunità di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia nei settori della logistica e dell'innovazione e in entrambi una collaborazione con il Messico, simile a quelle già instaurate con gli Usa e Israele, porterebbe vantaggi reciproci".

Il governatore ha evidenziato in particolare "la prossima creazione di una Fondazione, con sede all'interno del Porto Vecchio di Trieste, attraverso la quale gli enti pubblici e i privati operanti in ambito scientifico possano fare sistema e collaborare in settori quali l'innovazione e la formazione". Un progetto che ha catturato l'attenzione dell'ambasciatore messicano, perché negli ultimi anni nella città di Guadalajara, la seconda popolosa del Paese, si è sviluppata una sorta di 'Silicon Valley' capace di attirare numerose aziende del settore informatico. ARC/MA/pph