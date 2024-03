Innovazione: Fedriga, confronto con Google per progetti Ict

Avviato dialogo a sostengo delle nostre startup e per iniziative nella Pubblica amministrazione Londra, 27 mar - "L'incontro con Google ci ha permesso di intessere relazioni a sostegno delle startup della nostra regione ma anche di valutare assieme possibili progetti da portare avanti in collaborazione con la pubblica amministrazione al fine di garantire sempre migliori e più efficienti servizi a favore dei nostri cittadini". Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine dell'incontro con alcuni rappresentanti di Google a Londra, nell'ambito della missione in corso nella capitale britannica che vede presente il sistema del Friuli Venezia Giulia e alcune delle sue start up in fiera per la 5. Edizione dello Smau. Nell'edificio di Buckingham Palace road, il massimo esponente dell'esecutivo ha illustrato le potenzialità del territorio regionale, caratterizzato per la presenta di un florido ecosistema della ricerca e dell'istruzione, che potrebbe essere terreno fertile per una collaborazione con il colosso mondiale della trasformazione digitale. "Google - ha detto Fedriga - rappresenta un'opportunità non solo per il Fvg ma per l'intero sistema Italia. Dal colloquio di oggi è emerso che le nostre startup possono trovare importanti occasioni di collaborazione con questa importante realtà internazionale, visti i loro programmi a supporto di aziende fortemente innovative. Faremo quindi in modo di approfondire le possibilità di collaborazione, supportando lo scambio di informazioni tra le nostre startup e quelle che Google riterrà meritevoli di supporto. Inoltre ci sono anche progetti che l'azienda di trasformazione digitale sta portando avanti con le pubbliche amministrazioni; anche in questo caso abbiamo illustrato le nostre attività, con l'intento di sviluppare iniziative comuni che possano essere utili per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini". Con l'incontro nella sede di Google si chiude la missione a Londra che ha visto il Friuli Venezia Giulia e il sistema delle Regioni italiane presenti nella capitale britannica in occasione dello Smau, la fiera dedicata all'innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori ospitata a Brick Lane. "In questa occasione - fa il bilancio Fedriga - il sistema Italia si è presentato in modo uniforme, mettendo in luce le proprie peculiarità, con un focus particolare sulla sua capacità di innovare che, abbinata alla creatività, può dare risultati formidabili. In questo contesto, va ricordato che il Friuli Venezia Giulia ha la più alta densità di startup in rapporto al numero di abitanti e la presenza a Londra è importante non solo per le quattro realtà che hanno partecipato alla fiera ma anche per tutte quante le altre che in futuro potranno essere protagoniste in questo contesto internazionale. Compito delle istituzioni è quello di gettare le basi per attrarre investitori e fondi che possono aiutare queste aziende innovative per farle crescere". Infine, a margine della missione, Fedriga ha incontrato il direttore dell'istituto italiano di cultura a Londra, Francesco Bongorrà. "In questa occasione - ha spiegato Fedriga - abbiamo concordato per il prossimo anno di dare avvio ad una serie di eventi nella capitale britannica per presentare le iniziative culturali del Friuli Venezia Giulia, Go2025 e non solo. È anche questo un modo per attirare in regione turisti da Londra e Inghilterra, utilizzando collegamenti diretti su Ronchi, dando così grande visibilità alla nostra regione". ARC/AL/gg