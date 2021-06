Innovazione: Fedriga, necessario fare squadra per ripartenza Paese

Trieste, 30 giu - "Secondo la Commissione europea siamo l'unica Regione in Italia fortemente innovativa. Stiamo investendo molto, infatti, in ricerca e innovazione, asset strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia insieme a quello della logistica".



Lo ha affermato questa mattina il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in apertura dell'evento di presentazione del settimo Rapporto Bioeconomia in Europa, elaborato ogni anno dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo insieme ad Assobiotec e al Cluster Spring.



"Tra i nostri obiettivi - ha spiegato Fedriga - il recupero di una vasta area del Porto vecchio di Trieste particolarmente attrattiva per investitori internazionali e per importanti realtà che si occupano di ricerca e formazione. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per le relazioni con il Centro Sud Europa".



"A questo proposito - ha aggiunto il governatore - la Conferenza dei Ministri dell'economia digitale del G20 che si terrà il prossimo 5 agosto a Trieste rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere in tutto il mondo le potenzialità della nostra Regione".



"In questa fase è fondamentale fare sistema fra tutte le Regioni e le istituzioni italiane per utilizzare al meglio le ingenti risorse in arrivo dall'Unione europea. Solo facendo squadra - ha concluso Fedriga - possiamo ridare al nostro Paese quella collocazione a livello internazionale che storicamente le spetta". ARC/RT/ep