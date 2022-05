Innovazione: governatore Fvg incontra startup goriziana

Regione leader nella crescita e habitat ideale Gorizia, 17 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia non solo è un habitat ideale per le startup ma è anche un'Amministrazione interessatissima a cogliere gli input e le proposte che vengono da chi ha idee digitali dalle quali si possono generare vantaggi per la comunità.



È la riflessione che il governatore del Friuli Venezia Giulia ha portato nella sede della Regione di Gorizia ai giovanissimi protagonisti della startup Trednesh, che hanno approntato una sorta di ecosistema digitale capace di far dialogare diversi ambiti in chiave locale. In pratica, un loro cliente può conoscere altre realtà che lavorano in contesti complementari al suo, come un fornitore o un rivenditore, creando dei legami di interdipendenza.



La Regione sta spingendo sulle startup, è stato rilevato dal governatore, che ha evidenziato i riscontri positivi dell'azione mirata.



Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di cinque anni e cinque milioni di fatturato annuo: circa il 5,2% è una startup innovativa, preceduta solo dal Trentino Alto Adige e seguita dalla Lombardia.



Nel corso del 2020, secondo le analisi dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, il numero delle Startup innovative in Friuli Venezia Giulia, nonostante la pandemia, è cresciuto dell'8,7%, passando dalle 231 del 2019 alle 251 nel 2020. Nel Nord Est l'aumento è stato del 5,9%, in Italia del 10%.



Anche le Pmi innovative in Fvg hanno evidenziato un considerevole incremento percentuale nel 2020, +20,7 %, passando da 29 a 35. A conferma dell'elevata capacità di resilienza e di adattamento, nel 2021 il numero di imprese innovative in regione è ulteriormente cresciuto, posizionandosi, alla fine del terzo trimestre, a 256 startup innovative. ARC/PPH/gg