Innovazione: Regione, Fvg corre per essere all'altezza dei cambiamenti

Trieste, 6 mag - In questa fase così difficile è fondamentale correre per essere all'altezza dei cambiamenti in atto, prendendo velocemente le decisioni necessarie, prestando grande attenzione a ogni particolare e facendo sistema con il mondo del lavoro e delle imprese. I dati dimostrano che il Friuli Venezia Giulia sta affrontando questi mutamenti meglio di altre aree del Paese. Questo però non è certamente un punto di arrivo, bensì di partenza, frutto di una visione complessiva che punta alla crescita del nostro territorio e al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini.Questi in sintesi i principali contenuti dell'intervento dell'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia che oggi ha preso parte al Festival del cambiamento, organizzato a Trieste dalla Camera di commercio Venezia Giulia in collaborazione con The European House - Ambrosetti.L'esponente della Giunta regionale ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia presenta livelli di abbandono scolastico molto bassi, un numero di neet - giovani che non sono impegnati in alcun percorso di istruzione, lavoro o formazione professionale - nettamente inferiore alla media italiana e dati occupazionali particolarmente confortanti, in particolare per quanto riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e il lavoro femminile.Per l'assessore alla base di questi risultati ci sono le politiche attive messe in campo dalla Regione e i servizi avviati in tutto il Friuli Venezia Giulia. Misure per la formazione continua, incentivi alle aziende per le assunzioni e iniziative di welfare territoriale per la conciliazione casa-lavoro e per facilitare l'accesso delle donne nel mercato occupazionale, ma anche interventi per accrescere il tempo determinato soprattutto ai giovani e alle lavoratrici.È necessario pertanto continuare a intervenire con politiche efficaci capaci di incidere veramente su natalità, immigrazione, formazione, potenziando gli strumenti a favore della famiglia, favorendo l'uguaglianza di genere, cercando di attrarre e valorizzare i talenti, rafforzando la filiera regionale dell'istruzione e della preparazione tecnico-professionale e costruendo percorsi in grado di mescolare saperi umanistici e conoscenze scientifiche, dato che quello dell'intelligenza artificiale è il tempo della multidisciplinarietà.ARC/RT/al