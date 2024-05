Innovazione: Regione, valorizzare capitale umano per sfide future

Trieste, 6 mag - L'evento promosso dalla Camera di commercio Venezia Giulia in collaborazione con The European House - Ambrosetti è una propizia occasione di riflessione comune, particolarmente utile per chi ricopre ruoli di governo. Con le innovazioni tecnologiche in costante e velocissima evoluzione non è sempre facile fare previsioni, immaginare quali competenze saranno necessarie, ipotizzare quali percorsi di formazione siano utili a preparare al meglio i professionisti di domani, comprendere quali potranno essere le reali richieste del mercato. Di fronte a dubbi di questa portata le istituzioni e il mondo produttivo sono obbligati a mettersi in discussione continuando a mettere al centro delle proprie politiche la valorizzazione del capitale umano.Questa in sintesi la riflessione che il governatore del Friuli Venezia Giulia ha fatto questa mattina a Trieste nel corso della terza edizione del Festival del cambiamento.Per il governatore è fondamentale essere competitivi a livello internazionale, investendo con convinzione sulle professionalità, migliorando l'offerta salariale e i servizi di welfare aziendale e quelli rivolti alla famiglia, come anche l'amministrazione ha fatto e continuerà a fare.Anche le nuove tecnologie vanno utilizzate per migliorare la qualità della vita delle persone in settori strategici come la pubblica amministrazione e i sistemi sanitari. Per questo non bastano gli strumenti innovativi ma serve una formazione continua e al passo con i mutamenti cui stiamo assistendo.Secondo il leader della Giunta regionale non esistono soluzioni semplici e immediate. È necessaria invece un'alleanza fra istituzioni, mondo delle imprese e cittadini per trovare insieme le migliori soluzioni per non perdere il treno del cambiamento.ARC/RT/al