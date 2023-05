Innovazione:Roberti, sviluppo e ricerca su IA sono strada crescita Fvg

Trieste, 9 mag - "L'innovazione è uno degli elementi che ha maggiormente caratterizzato il Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni e il suo peso specifico all'interno del sistema economico regionale è in costante aumento. Proprio per questo la Regione è orgogliosa che British American Tobacco abbia deciso di realizzare nel nostro territorio il proprio innovation hub e che abbia deciso di dare vita a una serie di eventi di alto profilo aperti a tutti su temi di grande rilevanza e attualità come l'intelligenza artificiale. Oggi è stato annunciato che l'impianto triestino di Bat sarà inaugurato a giugno e l'auspicio è che la presenza di questo importante player internazionale favorisca ulteriormente lo sviluppo della rete di contatti e collaborazioni tra i mondi della ricerca e dell'impresa che rappresenta un asset strategico per il Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti all'evento "It's time to GROW digital", organizzato a Trieste da British American Tobacco, durante il quale sono intervenuti oltre al vicepresidente di Bat Trieste Andrea Di Paolo, esperti di neuroscienze e rappresentanti del mondo delle startup, alla presenza di un folto pubblico tra cui anche l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro. "Il Friuli Venezia Giulia si trova in una posizione strategica e, con il recente stravolgimento degli equilibri geopolitici derivante dalla crisi in Ucraina, ricerca e sviluppo sono il motore per lo sviluppo del territorio - ha detto a margine dell'evento Roberti -. Basta pensare ai rilevanti investimenti compiuti sulla comunicazione quantistica, che stanno già avendo importanti ricadute e applicazioni sul fronte della logistica, a partire dal porto di Trieste. Un mondo che, nel prossimo futuro, compirà enormi passi avanti anche grazie accelerazione impressa dall'implementazione dell'intelligenza artificiale. Ed è proprio questo il contesto di riferimento a cui il sistema pubblico deve guardare per migliorare i servizi ai cittadini e rendere la nostra regione sempre più attrattiva". L'assessore ha quindi rimarcato l'importanza della responsabilità sociale d'impresa, campo nel quale Bat ha ottenuto numerosi riconoscimenti, evidenziando inoltre che "le aziende che favoriscono lo sviluppo dell'intero tessuto sociale nel quale si insediano rappresentano un vantaggio competitivo per il territorio". ARC/MA/al