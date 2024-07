Innovazione: Rosolen, bando da 5 mln infrastrutture scienze della vita

Trieste, 18 lug - "Il nostro obiettivo è quello di creare un ecosistema regionale sulle scienze della vita, facendo dialogare innovazione e sanità".Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen in occasione della presentazione del bando regionale (linea D, relativo alle infrastrutture di test e sperimentazione) finalizzato all'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione nel settore regionale delle scienze della vita, riservato alle micro, piccole (per entrambe intensità di aiuto 45%), medie imprese (intensità di aiuto 35%) e grandi imprese (intensità di aiuto 25%) con sede legale o unità operativa sul territorio regionale, o impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto.L'assessore, nell'occasione, ha ribadito l'importanza strategica degli ecosistemi territoriali per favorire l'innovazione, i quali sono il contesto ideale per sviluppare virtuose partnership pubblico-private.Rosolen ha poi sottolineato l'opportunità di valorizzazione di alcune azioni di sistema che l'Amministrazione regionale ha già intrapreso: la costruzione di un nuovo cluster a cui dare un ruolo più proattivo rispetto alle esperienze passate e di sinergia con la Regione stessa; la realizzazione delle misure ad hoc dedicate; la creazione di partnership con privati (AZ, Novartis); la realizzazione di reti 'lunghe' con altri cluster/ecosistemi regionali (collaborazioni già in atto del Cluster regionale con Toscana Life science e con Bioindustry ParK del Piemonte); l'adesione a reti internazionali, ricordando che Cluster Scienze della vita sta chiudendo un accordo con EIT per entrare nella KIC europea sulle scienze della vita.Nell'occasione l'assessore inoltre ha ricordato alcuni numeri dell'ecosistema regionale: 170 aziende; 2 enti di ricerca internazionali; 2 enti di ricerca nazionali di cui uno è parco scientifico e tecnologico; 3 università; 2 IRCCS; 3 aziende sanitarie, un terzo settore particolarmente dinamico."In questo contesto - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - rimane prioritario rafforzare il tema della ricerca clinica e preclinica, così come la valorizzazione dei dati sanitari per scopi di ricerca e innovazione. Sono tutte azioni che andrebbero a rafforzare ulteriormente il nostro ecosistema e ad avvicinare il mondo sanitario a quello della ricerca e della produzione".In relazione al bando, i progetti devono avere una durata compresa tra i 6 e i 24 mesi. I richiedenti possono presentare fino a 2 domande di finanziamento (in qualità di singolo o in associazione). I fondi a disposizione ammontano a 5 milioni di euro. I termini - già partiti il 15 luglio - per la presentazione delle domande (via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it) scadranno alle ore 12.00 del 20 settembre 2024.ARC/GG/al