Innovazione: Rosolen-Zilli, Living Lab IoT Amaro fa crescere imprese

Oggi l'inaugurazione del quarto hub in Friuli Venezia Giulia Amaro, 14 giu - "Mettere le imprese nelle migliori condizioni per sfruttare al massimo le importanti opportunità che riserva il percorso della digitalizzazione, specialmente nelle aree montane, per sviluppare e far crescere la competitività del territorio alpino e dell'intero sistema economico regionale, offrendo servizi a tutti i percorsi di formazione, alle persone e alle imprese. Sono priorità per l'Amministrazione regionale che per questo ha investito con forza sul progetto Argo, di cui Ip4Fvg è parte importante". Lo ha detto stamattina l'assessore regionale a Ricerca e Formazione, Alessia Rosolen, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Living Lab IoT di Ip4Fvg ospitata nel Parco tecnologico di Amaro, nel Carnia Industrial Park; si tratta del quarto hub in Friuli Venezia Giulia (dopo San Vito al Tagliamento, Trieste e Udine) specializzato in tecnologie abilitanti Iot (Internet of Things, cioè Internet delle Cose), strumentazioni hardware e software utili per la trasformazione digitali delle imprese della nostra regione. Presente anche l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, che nel suo intervento ha messo in evidenza l'importanza della virtuosa sinergia tra Carnia Industrial Park e Friuli Innovazione: "È infatti grazie alle scelte societarie che abbiamo adottato all'inizio del mandato che oggi abbiamo raggiunto un risultato di grandissima valenza per una zona, quella montana, che prima era periferica e che adesso diventa invece fulcro dell'innovazione, a vantaggio della ricerca e delle imprese che qui continuano a investire", ha detto. "L'inaugurazione del Living Lab IoT di Ip4Fvg di Amaro è un importante segnale di fiducia per le imprese che vogliono continuare a investire nell'area montana ed è anche un segnale di grande soddisfazione per l'Amministrazione regionale che ha investito bene le proprie risorse - ha detto ancora Zilli -: questo polo, non a caso, dimostra di essere capace di attrarre nuove attività imprenditoriali. È fondamentale adesso, in questo momento straordinario sotto il profilo finanziario, continuare a lavorare in rete per rafforzare le sinergie e rendere ancora più competitivo il territorio". "L'innovazione tecnologica crea nuove opportunità anche per la montagna - ha aggiunto Rosolen -. I percorsi per l'innovazione in azienda, in particolare, rappresentano oggi il principale fattore sul quale puntare per garantire posti di lavoro nelle zone montane e per ridurre il divario tra aree urbane e interne. Perciò la Regione sostiene gli investimenti nelle nuove tecnologie e di conseguenza le aziende che vogliono attuare l'Industria 4.0". All'inaugurazione del nuovo allestimento hanno preso parte il sindaco di Amaro, Laura Zanella, l'amministratore delegato di Friuli Innovazione, Filippo Bianco, la presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo, e il presidente del Carnia Industrial Park, Roberto Siagri. Oggi è stato presentato anche il masterplan che definisce le linee guida per la riqualificazione e l'ampliamento del corpo storico del Parco tecnologico di Amaro. Nell'IoT hub di Amaro vengono esposti dimostratori tecnologici di aziende che hanno già intrapreso la strada della digitalizzazione delle cose; si aiutano così le imprese che vogliono digitalizzare le loro macchine e impianti a trovare i giusti partner per realizzare una trasformazione digitale di successo. ARC/PT/pph