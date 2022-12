Innovazione: Zilli, Udine apripista in Fvg con nuovi bus elettrici

Udine, 20 dic - "Quello che viene introdotto a Udine con la partenza della prima linea di autobus elettrici è un modello per tutta la regione. L'inizio di un percorso che poi vedrà coinvolte anche le altre città capoluogo del Friuli Venezia Giulia, in linea con l'indirizzo dell'Amministrazione regionale finalizzato all'adozione della massima sostenibilità ambientale nel Trasporto pubblico locale". Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli nel corso della presentazione di tre nuovi bus urbani completamente a motore elettrico, evento al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini. I mezzi "full electric", finanziati dalla Regione attraverso i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, entreranno in servizio dopo le feste, a partire dal 9 gennaio, sulla nuova linea Circolare Centro Storico. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, l'attenzione della Regione in materia di Tpl è testimoniata dalla recente manovra di bilancio con la quale sono stati stanziati 3 milioni euro per il caro carburanti e altri 400mila per favorire il conseguimento delle patenti abilitanti alla guida dei mezzi. "Inoltre - ha aggiunto l'assessore -, mettendo in atto un provvedimento fortemente voluto dal governatore Fedriga, è stato introdotto per gli over 65 lo sconto del 50 per cento sugli abbonamenti del Tpl, andando ad integrare in questo modo la linea agevolativa già adottata per i giovani coerentemente all'obiettivo di ampliare l'utenza del trasporto pubblico in regione". L'assessore, sottolineando come la produzione di questo tipo di automezzi sia nella stragrande maggioranza dei casi extra-Ue, ha ribadito l'oggettiva priorità a livello governativo ed europeo di rivedere le politiche industriali affinché non ci sia sul comparto elettrico un monopolio da parte di altre potenze economiche. Infine l'assessore ha rimarcato come, grazie a questo investimento, si avvia il percorso di rinnovo del parco mezzi previsto dalla legge regionale 2021. "Il programma permetterà di definire una evoluzione del parco autobus sotto il profilo delle alimentazioni alternative, sfruttando vari filoni di finanziamento statali nella cornice di quanto previsto anche dal contratto con il Tpl regionale. L'obiettivo della Regione - ha concluso - è ambizioso: entro il 2030 la metà degli autobus regionali a diesel saranno sostituiti da mezzi nuovi, con alimentazione alternativa a basso o zero impatto: idrogeno, elettrico o Lng/Gnl". ARC/GG/al