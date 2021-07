Insediata nuova Paritetica: Fedriga, decisiva sua operatività

Udine, 12 lug - "Oggi è una giornata importante che vede la ripresa della piena e completa operatività della Commissione paritetica, composta da persone di grande professionalità e di alto profilo individuale. Nel rivolgere alla Commissione l'augurio di buon lavoro, auspico che i molti dossier ancora aperti e già in fase avanzata di trattazione possano riprendere il proprio iter e giungere in breve tempo ad una positiva risoluzione".

È questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine dell'insediamento, oggi a Udine, della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione. L'insediamento è stato presieduto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, in video collegamento da Roma.

"Confido che, grazie al lavoro della Commissione e all'interlocuzione che la stessa potrà avere con il Governo, vengano chiuse questioni già avviate e molto rilevanti che riguardano il demanio, l'istruzione non universitaria, i contratti pubblici, l'ordinamento degli Enti locali, la viabilità" ha ricordato Fedriga. La Commissione paritetica composta da Elena D'Orlando, Ivo Rossi, Sandra Savino (di nomina statale), Teresa Billiani, Renato Carlantoni e Salvatore Spitaleri (di nomina regionale), con espressione condivisa e unanime, ha nominato presidente la professoressa D'Orlando, direttrice del dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Udine ed esperta di diritto regionale italiano ed europeo.

“Auguro buon lavoro ai componenti della Commissione paritetica della Regione Friuli Venezia Giulia e alla sua presidente Elena D’Orlando. Da oggi questo organo è pienamente operativo e potrà dunque iniziare da subito la sua delicata attività. Sono certa che le personalità di qualità dalle quali è composta sapranno svolgere al meglio il proprio mandato, al servizio della Regione e dei cittadini” è stato il commento del ministro Gelmini.



