Insiel: Callari, Regione garantisce piena operatività Società

Approvata dalla Giunta la delibera proposta dall'assessore Trieste, 11 apr - "Attraverso questa decisione l'Amministrazione regionale garantisce sul piano economico, nelle more della ricognizione delle poste contabili previste dalla legge di Stabilità, la piena operatività di Insiel".Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale ai Sistemi informativi Sebastiano Callari a margine dell'approvazione da parte della Giunta, su proposta dello stesso Callari, del Disciplinare di servizio tra la Regione e Insiel Spa, dando atto che, una volta ultimata la ricognizione per la rideterminazione delle poste contabili, "verrà data attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 bis della legge regionale 9/2011, come previsto dalla legge 16/2023, provvedendo a modificare conseguentemente il Disciplinare al punto 1".Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, la norma approvata lo scorso dicembre, nell'introdurre un nuovo canale di finanziamento per le spese di gestione di Insiel, ha previsto che in fase di prima attuazione venga effettuata una ricognizione degli impegni in essere, al fine di dare adeguata copertura finanziaria al trasferimento."Con questa delibera - ha aggiunto Callari - vengono regolamentati i rapporti tra Regione e la Società nel periodo transitorio e viene quindi conseguentemente garantita la continuità dei servizi di sviluppo e gestione erogati a Regione, Enti locali, Enti del Servizio sanitario regionale e a tutto il Sistema Informativo Integrato Regionale". ARC/GG/pph