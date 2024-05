Insiel: Regione, approvato bilancio '23 in linea con obiettivi fissati

Trieste, 31 mag - L'assemblea degli azionisti di Insiel Spa ha approvato oggi il bilancio di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.Il socio unico, la Regione Friuli Venezia Giulia, aveva già dato via libera al documento contabile nella scorsa riunione di Giunta, su proposta dell'assessore regionale alle Finanze, intervenuta oggi all'assemblea che si è tenuta nella sede di Trieste in via San Francesco.L'esercizio 2023 si chiude con un utile pari a 1.042.539 euro che viene accantonato per l'importo di 52.127 euro a riserva legale e per l'importo restante di 990.412 a riserva straordinaria.L'assessore ha ringraziato la società per aver corrisposto alle richieste della Regione e per l'impegno profuso in sfide innovative come la sede di Udine, i cui lavori saranno ultimati entro il 2025, e il data center di Palmanova. Bene quindi - è stata l'osservazione dell'assessore - proseguire nel solco dell'attività fin qui sviluppata in modo da dare risposte efficaci al territorio, in particolare sui temi della sanità e a supporto degli Enti locali impegnati nella partita del Pnrr. ARC/PPH/al