Intermodalità: Amirante, ciclopedonale Monfalcone è esempio virtuoso

Monfalcone, 11 mar - "Il progetto per la realizzazione della parte della Ciclovia del Mare Adriatico FVG2 che attraversa Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari rappresenta certamente un esempio virtuoso. Questa iniziativa, inserita nel Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci), sta rispettando infatti alla perfezione le tempistiche. Nel 2022 la Regione e i Comuni interessati avevano sottoscritto l'Accordo di programma e siamo già qui a inaugurare i lavori che, per quanto riguarda il primo lotto, termineranno nel 2025. In così poco tempo è stata completata l'attività progettuale, sono stati reperiti i fondi, ottenute tutte le autorizzazioni necessarie e avviato il cantiere".

Lo ha affermato l'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante che oggi a Monfalcone ha presenziato all'inaugurazione del cantiere per la creazione del percorso ciclopedonale sul sedime dell'ex ferrovia della Fincantieri.

Il primo lotto, finanziato dalla Regione con 1,5 milioni di euro, sarà eseguito da Fabris Costruzioni di Cimolais, Adriastrade e Impresa Coletto. Sono previsti 357 giornate di lavoro per ultimare il tragitto che attraverserà per circa 2 chilometri il territorio di Monfalcone.

Il secondo lotto, che presenta un quadro economico di 1,7 milioni di euro, interesserà invece i Comuni di Staranzano e Ronchi dei Legionari.

"La FVG2, che collega Venezia a Trieste, è un asset fondamentale per la viabilità su due ruote, con una forte valenza turistica toccando le principali località della nostra costa - ha sottolineato Amirante -. Un percorso strategico soprattutto da un punto di vista intermodale dato che raggiunge anche Trieste Airport, aeroporto già connesso direttamente alla rete ferroviaria e al sistema di trasporto pubblico locale su gomma".

"Il completamento di questa porzione della Ciclovia del Mare Adriatico permetterà ai cicloturisti di arrivare e di partire direttamente dal nostro aeroporto. Non va dimenticato però - ha aggiunto l'assessore - che questo tratto ha una valenza urbana molto rilevante in grado di creare un sistema di mobilità sostenibile perfetto per chi voglia recarsi a scuola o al lavoro in bicicletta in totale sicurezza".

"Abbiamo preso spunto proprio da questo progetto positivo per mettere mano a un nuovo disegno di legge che è in fase di elaborazione. Un provvedimento - ha concluso Amirante - pensato per semplificare le norme e per mettere tutti gli enti coinvolti nelle condizioni di realizzare questi interventi, che sono strategici per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, nel minor tempo possibile". ARC/TOF/ma