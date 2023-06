Interporti: Amirante, 600 mila euro in assestamento per Pordenone

Serviranno per ampliare la piattaforma della Motorizzazione civile Pordenone, 15 giu - "La Regione ha stanziato, nell'assestamento in approvazione a luglio, la somma di 600 mila euro per consentire all'Interporto di Pordenone di ampliare la piattaforma della Motorizzazione civile destinata alle prove per gli autoarticolati". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante nel corso dell'incontro svoltosi oggi al centro direzionale della struttura logistica presente nel capoluogo del Friuli Occidentale. Alla presenza del presidente di Interporto Centro Ingrosso Pordenone Silvano Pascolo, dell'amministratore delegato Alfredo De Paoli e del consigliere di amministrazione Isabella Santini, l'occasione è servita per fare il punto della situazione in merito agli investimenti che la società ha già avviato e su quelli pianificati per il prossimo futuro. A tal proposito l'esponente dell'esecutivo regionale ha ribadito quali sono stati i criteri che la Giunta ha adottato per finanziare alcune opere presenti in assestamento di bilancio. "I progetti che hanno trovato il supporto della Regione - ha detto Amirante - sono stati quelli che possono già contare sulla presenza di un progetto esecutivo o le cui opere hanno già preso il via. Tra questi figura il sostegno a favore di Interporto per un valore pari a 600 mila euro che servirà ad ampliare il piazzale della Motorizzazione civile. L'aumento di superficie consentirà non solo il collaudo di autovetture e motocicli ma anche quello di autoarticolati.". Nel corso del confronto, i vertici di Interporto hanno illustrato all'assessore regionale altri interventi programmati come quelli riguardanti l'asta di manovra al servizio della stazione elementare, opere inserite in una programmazione triennale. "Incontri come questo - ha ricordato Amirante - sono di fondamentale importanza per avere una visione complessiva di sviluppo che gli interporti del Friuli Venezia Giulia intendono compiere, anche per definire con maggiore efficacia la pianificazione degli investimenti su scala regionale". L'assessore ha poi ricordato il ruolo e il valore che avranno le zone logistiche semplificate (Zls), che vedranno interessato anche il capoluogo del Friuli Occidentale proprio con l'area dell'Interporto e quella della vicina ex Seleco. "È questa - ha detto Amirante - una grande opportunità in quanto offre una serie di vantaggi alle imprese, tra cui semplificazioni burocratiche, procedure doganali agevolate, servizi di logistica avanzati e infrastrutture di alta qualità, al fine di stimolare lo sviluppo economico, migliorare la competitività delle imprese e favorire l'integrazione economica con il resto d'Europa". ARC/AL/gg