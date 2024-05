Interreg: cooperazione con Slovenia è esempio buona pratica in Europa

Trieste, 28 mag - La collaborazione e la cooperazione con la Slovenia sono il risultato di un lungo percorso congiunto, nel quale la perseveranza e la convinzione nel perseguire obiettivi comuni, anche di fronte a possibili ostacoli, costituiscono fattori imprescindibili per raggiungere risultati duraturi e di impatto per i territori.Questo, in sintesi, il contenuto dell'intervento dell'assessore regionale alle Finanze al convegno svoltosi questa mattina nella sede dell'Iniziativa centro europea (Ince) di Trieste sul tema della cooperazione territoriale in Europa. La giornata è organizzata dall'Ince e mette in luce l'esperienza della partnership tra Italia e Slovenia, dalla gestione della programmazione dei fondi europei Interreg all'organizzazione delle celebrazioni per Nova Gorica e Gorizia capitale europea transfrontaliera della Cultura 2025.Alla presenza, tra gli altri, del segretario generale dell'Ince, del presidente del Robert Schuman institute e del console generale della Slovenia l'assessore, dopo aver portato i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, ha ricordato come l'impegno della Regione nel rafforzare il legame con la vicina Slovenia abbia radici profonde. Sono oltre 300 le progettualità finanziate attraverso i fondi europei dedicati alla cooperazione transfrontaliera a partire dal 1996, mentre è dal settennato 2000-2006, quindi da quattro cicli di programmazione dei fondi europei, che il Friuli Venezia Giulia gestisce il programma Interreg con la Slovenia. Quest'ultimo, come ha sottolineato la rappresentante della Giunta regionale, rappresenta uno strumento finanziario senza il quale sarebbe molto più difficile poter raggiungere tutti i traguardi che hanno consentito al Friuli Venezia Giulia di diventare un esempio di buona pratica nella cooperazione a livello europeo.L'assessore ha inoltre sostenuto come le esperienze di cooperazione transfrontaliera a livello locale possano costituire una solida base per favorire l'ingresso di nuovi Paesi nell'Unione europea, contribuendo a renderla sempre più una comunità di popoli diversi che condividono valori e progetti. È stata infine evidenziata l'importanza dei Gruppi europei di cooperazione territoriale come risorsa utile a promuovere e rinsaldare le politiche di coesione. Il Gect Go è stato istituito già nel 2011 sulla base di una preesistente collaborazione tra i Comuni di Gorizia, Nova Gorica e St. Peter-Vrtojba e sarà attore di riferimento nell'organizzazione di Go!2025. ARC/PAU/al