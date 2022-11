Interreg Ita-Aus: Fedriga-Zilli, nuova alba dopo inverno pandemico

Il Programma 2021-2027 è stato presentato a Plan de Corones Brunico, 24 nov - "La recente approvazione del Programma Interreg VI-A Italia - Austria 2021 -2027 rappresenta un ulteriore capitolo di una lunga storia di amicizia e di reciproca collaborazione. La Regione Friuli Venezia Giulia ha storicamente uno strettissimo rapporto con i Länder di Salisburgo, del Tirolo e della Carinzia, con il Veneto e con la Provincia autonoma di Bolzano. Queste partnership ci consentono di affrontare con fiducia le difficili sfide che abbiamo davanti, creando le condizioni per lo sviluppo costante di un'area fondamentale per il futuro dell'intera Europa". Questo il videomessaggio del governatore Massimiliano Fedriga in occasione dell'evento di lancio del Programma Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027, svoltosi oggi al Lumen forum in vetta al Plan de Corones (Val Pusteria, Alto Adige) e nel corso del quale è stato presentato il programma di cooperazione tra le regioni partner. Programma che individua cinque priorità tra innovazione, contrasto dei cambiamenti climatici, turismo sostenibile, sviluppo locale e riduzione di ostacoli transfrontalieri e dispone di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 91 milioni di euro, di cui 73 milioni proverranno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e la quota restante dal cofinanziamento nazionale di Italia e Austria, con fondi pubblici o privati. "La posizione strategica della nostra regione - ha aggiunto Fedriga - ci ha portato a potenziare i collegamenti logistici con i partner a noi più prossimi. Inoltre stiamo spingendo con convinzione nell'asset della ricerca, vista la presenza di numerose realtà scientifiche di respiro internazionale. In quest'ottica, di particolare importanza è il progetto per la creazione della Valle dell'idrogeno transfrontaliera, iniziativa strategica per ottenere maggiore indipendenza energetica. Continueremo a lavorare assieme agli altri partner seguendo la traccia delle priorità individuate all'interno del Programma". All'evento ha partecipato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli, che ha iniziato il suo intervento rivolgendo ai presenti un saluto in lingua tedesca per suggellare il legame di "profonda amicizia che unisce i nostri popoli, figli di una civiltà comune che non conosce confini". Zilli ha evidenziato come la nuova programmazione "offrirà l'opportunità a nuovi attori di partecipare alla costruzione di una rete territoriale efficientemente interconnessa, per affrontare, con più forza, nuove sfide e veder sorgere una nuova alba dopo l'inverno pandemico. La fiducia nella concretezza del lavoro e dell'impegno della nostra comunità - ha poi aggiunto l'assessore - sono ingredienti che fanno di questo macro territorio un modello europeo. Un territorio fertile, composto da diversi microcosmi uniti da un unico filo conduttore, che può dare ai giovani la possibilità di raccogliere il testimone di una cooperazione costruita passo dopo passo e che deve continuare a guardare in alto". Soffermandosi sulla priorità del Programma relativa allo sviluppo locale partecipativo, Zilli ha spiegato che il Community led local development (Clld) HEurOpen, che vede coinvolti i territori di confine del Friuli Venezia Giulia e della Carinzia, avrà tra i propri componenti ulteriori Comuni dell'area Euroleader (Sappada e Treppo Ligosullo) e del Land della Carinzia, avvalendosi inoltre di nuovi stakeholder delle aree funzionali, che per la parte italiana saranno i Gruppi autonomie locali Torre Natisone e Montagna leader. "Con tale assetto - ha sottolineato l'assessore - frutto di un intenso lavoro con le istituzioni locali, il territorio della strategia Clld andrà a ricoprire un'ampia parte delle aree interne del Friuli Venezia Giulia, consentendo così di attuare una programmazione integrata con interventi sinergici tra il programma di cooperazione Italia-Austria e quello per le aree interne". "Interreg Italia-Austria" è l'unico programma dell'Unione europea che implementa con successo l'approccio Cldd con approccio bottom-up e transfrontaliero, contribuendo al potenziamento degli attori locali auto-responsabili di uno sviluppo territoriale decentrato. L'Autorità di gestione e il Segretariato congiunto del programma hanno sede presso la Ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Il primo bando sarà pubblicato a metà gennaio 2023, metterà a disposizione circa il 40 percento delle risorse e rimarrà aperto per la presentazione di progetti di cooperazione fino al 18 aprile 2023. ARC/PAU/al