Interreg Ita-Slo: cooperazione premia buone pratiche e imprese verdi

Trieste, 31 mag - L'attività di cooperazione tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia ha premiato le buone pratiche nella sostenibilità, mettendo in luce un territorio senza confini che si è dimostrato fucina di grandi imprenditori che sanno fare della leva ecologica un motivo di crescita.



Questo il messaggio che l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia ha portato all'evento in programma oggi a Caorle nell'ambito della Settimana verde dell'Unione Europea, dedicata al tema "Eu Green Deal-Make It Real". Interreg Italia-Slovenia ha aderito all'iniziativa con "Prospettive verdi" un'intera giornata di confronti, arricchita da visite naturalistiche, che è stata occasione tra i rappresentanti istituzionali per un aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma Interreg V-A Italia Slovenia e sulle prospettive della programmazione 2021-27. Per la Regione Friuli Venezia Giulia - è stato detto - l'Interreg rappresenta un grande strumento per mettere a frutto le relazioni transfrontaliere e valorizzare ulteriormente sul piano europeo le nostre buone pratiche, premiate per essere esempi di successo da trasferire in altri territori.



Oggi l'Europa verde è una delle sfide principali della cooperazione e come tale costituisce un pilastro della programmazione che necessita di ulteriori risorse.



Giornate come quella odierna contribuiscono all'orgoglio per i risultati raggiunti e proiettano la Regione verso la programmazione 2021-27 che include, come la precedente, tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, la provincia di Venezia e cinque regioni per la Slovenia (Primorsko-Notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kra?ka e Gori?ka).



Le risorse ammontano a oltre 88,6 milioni di euro, di cui quasi 71 da fondi Fesr e la restante quota da cofinanziamento nazionale. Gli assi strategici su cui punta il programma sono economia circolare, innovazione, cooperazione tra cittadini; più del 45 per cento delle risorse, circa 32 milioni di euro, sono inoltre dedicate alla cultura e al turismo sostenibile.



Il 37,44 per cento dei fondi, quindi circa 26 milioni e mezzo, punteranno a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia circolare, la biodiversità e le infrastrutture verdi. Le rimanenti quote saranno indirizzate per circa il 10 per cento, ovvero quasi 7 milioni, alla capacità di ricerca e di innovazione e all'introduzione di tecnologie avanzate; mentre l'8 per cento circa, ovvero 5 milioni e mezzo, andranno alla gestione e alla cooperazione nell'area di programma. Con 3,5 milioni ciascuno verranno finanziati sull'intera area di programma tre progetti strategici di natura ambientale. ARC/SSA/ma