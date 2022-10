Interreg Ita/Slo: Zilli, via al primo bando 2021-2027 da 14,3 mln

"Permetterà di capitalizzare le azioni vincenti del settennato precedente" Trieste, 24 ott - "Il primo bando del Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, con un budget di 14,3 milioni di euro, finanzierà progetti di capitalizzazione dei risultati conseguiti dalle progettualità del ciclo di programmazione 2014-2020. Potranno così essere completate le azioni positive sui territori e le attività vincenti già intraprese nel settennato precedente". Lo ha affermato l'assessore del Friuli Venezia Giulia alle Finanze Barbara Zilli aprendo la presentazione odierna in videoconferenza che ha segnato l'avvio del nuovo bando. L'assessore si è detta "certa che saranno tagliati sempre nuovi traguardi e che si ripeterà il conseguimento degli importanti riconoscimenti ottenuti dall'Unione europea. Questo primo bando e gli altri che seguiranno - così Zilli - usciranno da un territorio che non conosce confini ma solo opportunità di crescita transfrontaliera, con azioni pilota che diventeranno un modello da seguire". Rientrano in questo primo bando del nuovo settennato due linee di intervento. La prima è data da tre progetti strategici: si tratta di Adrioncycletour, per la realizzazione di una rete di piste ciclabili nell'area adriatico-ionica, di Carso/Kras II, dedicato allo sviluppo sostenibile del Geoparco e lo sviluppo di una offerta turistica integrata di nicchia, e di Poseidone, volto alla tutela e promozione dell'area costiera e marittima e favorire modalità di gestione del turismo per ridurre la pressione ambientale. La seconda linea di intervento è data da un Fondo per piccoli progetti, gestito dal GECT GO, nell'ambito delle iniziative di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Il bando di capitalizzazione avviato oggi, che riguarda progetti conclusi o in corso, si chiuderà il 20 dicembre. Ha tre obiettivi specifici: il rafforzamento dell'impatto e il consolidamento degli esiti del programma 2014-2020; il trasferimento dei risultati ad altri partner dell'area del programma; la visibilità dei progetti. Nella sua totalità il Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 conta su una dotazione finanziaria complessiva di ben 88,6 milioni e declina la propria strategia sulla base di tre obiettivi strategici inerenti un'Europa più competitiva, innovativa e intelligente, un'Europa più verde verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio e un'Europa più sociale e inclusiva, cui si aggiunge un obiettivo specifico Interreg per una migliore governance della cooperazione. Le aree interessate dal Programma sono l'intero Friuli Venezia Giulia, parte della Slovenia e il Veneto limitatamente alla provincia di Venezia. ARC/PPH/al