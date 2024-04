Interreg: per GO!2025 Gorizia ospiterà riunione plenaria

Udine, 16 apr - Nell'ambito di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura si svolgerà la riunione plenaria dei progetti Interreg europei che si tiene annualmente in una città dei Paesi membri con l'obiettivo di condividere le linee operative di uno dei principali programmi di sviluppo territoriale transfrontalieri promossi dall'Unione europea.Ne dà conferma da Bruxelles l'assessore regionale alle Finanze che oggi ha incontrato Slawomir Tokarski, direttore generale per la cooperazione territoriale della Commissione europea.L'evento si svolgerà il 27 e 28 marzo 2025 a Gorizia e richiamerà oltre trecento funzionari da tutta Europa che nelle giornate di lavoro getteranno le basi della futura cornice Interreg.Proprio la visione degli anni a venire è stata al centro del colloquio tra la Regione e il funzionario della Commissione nella prospettiva di proseguimento dell'Interreg Italia-Slovenia. L'attuale programmazione, infatti, terminerà nel 2027, e la Regione ha già espresso la volontà di proseguire nel sostegno a tutte le iniziative con la proficua collaborazione che ha caratterizzato il ruolo del Friuli Venezia Giulia nelle precedenti esperienze.Obiettivo principale della Regione è quello di dare continuità ai progetti transfrontalieri, promuovendone la conoscenza in particolare tra le giovani generazioni. ARC/SSA/al