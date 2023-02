Interreg: Zilli, risultati frutto collaborazione Fvg-Veneto-Slovenia

Trieste, 4 feb - "La velocità con cui stiamo garantendo le necessarie coperture finanziarie all'Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 dimostra il livello altissimo di collaborazione che la Regione ha saputo costruire in questi anni con il Veneto e la Slovenia. Un risultato tangibile e virtuoso garantito dall'incessante attività svolta dall'Autorità di gestione e dal Segretariato congiunto".



Lo afferma l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ieri durante la seduta di Giunta ha relazionato sugli sviluppi del Programma di cooperazione.



"Per quanto riguarda i progetti di rilevanza strategica - spiega Zilli - il Comitato di sorveglianza ha approvato Adrioncycletour, un percorso ciclabile innovativo e sostenibile che si snoderà lungo le coste di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia e che prenderà il via ufficiale il prossimo 16 febbraio".



"È stato dato il via libera anche ai progetti strategici Carso/Kras II, dedicato allo sviluppo sostenibile del Geoparco, puntando su una offerta turistica integrata, e Poseidone, volto alla tutela e alla promozione dell'area costiera e marittima in grado di ridurre la pressione su questi ambienti particolarmente delicati. Per entrambe queste iniziative - aggiunge l'assessore - è previsto un budget di 3,5 milioni di euro di fondi Fesr".



"Sono stati inoltre assegnati - rivela Zilli - oltre 6,5 milioni di euro (per la precisione 6.593.576 euro) di fondi Fesr al Gect-Go, in qualità di beneficiario unico del Fondo per piccoli progetti nell'ambito della Capitale europea della Cultura 2025 Nova Gorica-Gorizia".



Nel corso della seduta dell'Esecutivo regionale è stato dedicato un focus anche al nuovo "Bauhaus europeo" per un'iniziale riflessione su quali possano essere i suoi potenziali sviluppi nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia. "Questa iniziativa - ricorda Zilli - esprime l'ambizione dell'Unione europea di promuovere stili di vita maggiormente sostenibili, accelerando la transizione verde in economia e nella vita quotidiana, favorendo la rigenerazione della natura e proteggendo la biodiversità".



Per quanto riguarda invece il bando di capitalizzazione dell'Interreg VI-A Italia-Slovenia, approvato lo scorso ottobre, sono pervenuti 39 progetti per un valore finanziario complessivo di 21.640.648 euro, superiore, quindi, di oltre 7 milioni di euro la dotazione del bando (14.300.055 euro). Queste proposte coinvolgono ben 213 beneficiari, di cui 71 della nostra regione, 40 del Veneto e 101 della Slovenia.



"La roadmap del Programma di cooperazione inoltre prevede - ha detto Zilli in conclusione - l'approvazione entro la primavera del primo bando per il finanziamento di progetti standard, con una dotazione finanziaria prevista di 20 milioni di euro". ARC/RT/gg