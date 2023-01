Investimenti esteri: Bini, evento Conf. Regioni importante confronto

Trieste, 25 gen - "Questa due giorni ha rappresentato un prezioso evento di confronto realizzato con la filosofia della concretezza che ci appartiene, focalizzando - nell'ambito dell'attrazione degli investimenti esteri - i punti di forza e di debolezza del sistema Paese e ribadendo la necessità di proporre e far conoscere fuori dai confini nazionali le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini intervenendo in uno dei panel nel corso della seconda e ultima giornata di 'Selecting Italy. Gli ecosistemi territoriali e la governance per l'attrazione di investimenti esteri', evento organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, l'arrivo di una nuova impresa "deve essere visto come un fattore di crescita della ricchezza di un territorio, ma non sempre in passato è stato così". "Nella nostra esperienza regionale - come ha sottolineato l'assessore - non abbiamo elaborato una proposta generalista a 360 gradi, ma abbiamo puntato su quelli che sono gli elementi concreti di vantaggio della regione: portualità e logistica, centri di ricerca e alta qualità della vita". Infine Bini ha ricordato, oltre agli interventi sulla fiscalità con l'Irap azzerata per chi viene a fare impresa in regione, l'istituzione da parte dell'Amministrazione regionale dell'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, "che ha proprio il ruolo di promuovere il territorio per gli investimenti e di favorire le imprese interessate ad insediarsi in Friuli Venezia Giulia facilitando i percorsi burocratici". ARC/GG/ma