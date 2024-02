Investimenti: Fedriga, bene incontro conoscitivo con azienda ReneSys

Trieste, 21 feb - "Un incontro costruttivo e conoscitivo, che ha permesso di gettare le basi per eventuali collaborazioni future in Friuli Venezia Giulia".È questo il commento del governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine dell'incontro svoltosi oggi a Trieste con i vertici della ReneSys Energy. L'azienda americana di ingegneria tecnologica è impegnata nella progettazione e sviluppo di microfabbriche verticalmente integrate di ultima generazione, per soluzioni nel campo dello stoccaggio energetico."Quella messa in campo oggi - ha spiegato il capo dell'esecutivo regionale - è stata una prima interlocuzione durante la quale è stato possibile prendere visione delle potenzialità produttive di questa importante azienda che opera nel campo dell'energia. Inoltre, è emersa la stretta collaborazione che la realtà americana porta avanti con i centri di ricerca presenti in tutto il mondo, e che quindi potrebbe trovare in Friuli Venezia Giulia terreno fertile per la propria attività"."L'incontro di oggi - ha concluso Fedriga - è stato molto positivo perché ci ha permesso di conoscere le opportunità di questa azienda in un settore primario. Ciò dimostra ancora una volta l'interesse che la nostra regione sa esprimere nell'attrarre realtà produttive straniere". ARC/AL