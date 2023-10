Israele: Fedriga, vergognoso imbrattamento sede Confindustria Pn

Trieste, 21 ott - "Quanto avvenuto a Pordenone a Palazzo Keflisch è vergognoso e dimostra la necessità di esternare con convinzione la solidarietà delle istituzioni a Israele, vittima dello spietato terrorismo di Hamas. Da parte della Regione non posso che esprimere la massima vicinanza a chi ha subito questo squallido gesto e auspicare che una cosa del genere non si ripeta".



È quanto dichiarato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in seguito alla notizia che la sede di Confindustria Alto Adriatico e dell'emittente televisiva "Il 13", sulla quale da giorni viene proiettata la Stella di David con i colori della bandiera israeliana in segno di solidarietà con la popolazione di Israele, è stata imbrattata nella notte con vernice rossa.



"La speranza è che l'autore di tale triste gesto venga rapidamente individuato - ha rimarcato Fedriga -. In ogni caso azioni di questo tipo non spaventano le istituzioni del Friuli Venezia Giulia che rimangono compatte al fianco di Israele e che si schiereranno sempre contro il terrorismo". ARC/MA