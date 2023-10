Israele: Rosolen, al fianco popolo colpito e condanna atto terrorismo

Lo ha ricordato a Udine l'assessore a margine dei lavori del progetto "Start Learning Cities Up"



Pordenone, 9 ott - "Siamo con il popolo israeliano e condanniamo fermamente l'orribile atto terroristico che ha colpito lo Stato di Israele nelle scorse giornate".



Lo ha detto l'assessore regionale alla formazione Alessia Rosolen insieme ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Udine, Gorizia, Cividale del Friuli e Gemona a margine dell'incontro di follow up del progetto internazionale "Start Learning Cities Up", svoltosi oggi in Municipio a Udine. L'iniziativa, che ha lo scopo di promuovere l'educazione permanente, è promossa dall'Amministrazione regionale in collaborazione con il Comune di Modi'in-Maccabim-Re'ut e la Federazione delle municipalità israeliane.



"In Israele - ha detto l'assessore Rosolen - si stanno perpetrando violenze inaudite che vanno contro i principi e i valori costitutivi dell'Europa e dell'Occidente. Gli stessi valori etici e culturali, di umanità e di solidarietà, che con il progetto Learning Cities stiamo promuovendo e rafforzando nelle nostre comunità".



"Quello che sta accadendo in Medio Oriente, unitamente al conflitto russo-ucraino che si sta consumando nel cuore d'Europa, pone non solo Israele, ma tutto il mondo occidentale, a dover fare un salto di qualità su tre fronti: lotta al terrorismo, gestione del fenomeno immigratorio, approvvigionamento energetico. La risposta deve essere unanime, capillare e forte. Serve un'assunzione di responsabilità collettiva per fronteggiare difficoltà che riguardano ormai tutto l'Occidente".



"Siamo a fianco di Israele - ha ribadito Rosolen- Nazione che, difendendo il suo diritto ad esistere, protegge la sicurezza di tutto il mondo occidentale".



"Ritengo importante come segnale di solidarietà che proprio in queste giornate, dopo l'ingresso di Trieste nella rete Unesco delle Learning Cities, che l'iniziativa "Start Learning Cities Up" si allarghi ad altre quattro città: Udine, Gorizia, Cividale, Gemona, le quali - ha concluso l'assessore regionale - si apprestano a aderire al Memorandum del progetto". ARC/Com/al