Istituzioni: amministrazione Fvg, Edr tappa verso ripristino Province

L'assessore alle Risorse agroalimentari all'assemblea della Pro Pordenone onlus



Trieste, 22 mag - L'Amministrazione regionale ha l'obiettivo di ricostituire formalmente le Province, accogliendo una richiesta che viene dalle comunità locali, e l'attivazione degli Edr (Enti di decentramento regionale) deve essere considerata una tappa in questo percorso.



È il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, ittiche e forestali e alla Montagna in occasione dell'assemblea della Pro Pordenone onlus che si è tenuta nell'ex convento di San Francesco.



Gli Edr - questo il pensiero dell'assessore - sono stati fondamentali per poter assegnare il personale, visto che per perfezionare il ripristino della Province come organismi elettivi occorre completare un iter istituzionale piuttosto articolato. Una volta ricostituite, le Province avranno già le risorse umane a disposizione e potranno dotarsi di funzioni anche ampliate o comunque diverse rispetto a quelle esercitate in passato e a quelle attribuite oggi agli Edr. ARC/PPH/ep