Istituzioni:Callari, Corpo consolare prezioso supporto di Fvg crocevia

Trieste, 2 feb - "Il nostro territorio rappresenta un modello per l'Europa, avamposto degli sviluppi green e digitali, crocevia di culture e genti e attrattivo per molti che qui intravvedono la possibilità di un progetto di vita: ecco che il Corpo consolare riveste una grande importanza, per la sua preziosa capacità di raccordarsi con le istituzioni e facilitare e promuovere una convivenza proficua e armoniosa". Lo ha affermato l'assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e informativi Sebastiano Callari, a margine del tradizionale incontro in Prefettura tra il commissario del Governo Pietro Signoriello e il Corpo consolare di Trieste. "Certamente non si può dimenticare il problema dell'immigrazione clandestina e della rotta balcanica con il suo flusso cospicuo - ha rilevato Callari, che ha rappresentato l'Amministrazione regionale -, ma qui le istituzioni sono presenti in maniera forte e importante come baluardi della legalità, mentre matura di giorno in giorno la consapevolezza di trovarci al centro dell'Europa, come testimonia il numero crescente delle rappresentanze consolari. Dobbiamo essere perciò orgogliosi del nostro ruolo di terra di confine e di habitat naturale dell'incontro tra lingue, tradizioni ed economie". Dopo l'introduzione del prefetto di Trieste e commissario del Governo, i consoli sono stati rappresentati per un indirizzo di saluto dal decano Adriano Martinolli D'Arcy, console onorario del Portogallo. ARC/PPH/al