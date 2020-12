Istituzioni: Fedriga, cordoglio per scomparsa Gianfranco Rossi

Trieste, 31 dic - Forte emozione per la scomparsa di Gianfranco Rossi, già segretario generale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata espressa dal governatore Massimiliano Fedriga.Rossi, triestino, aveva 64 anni."E' stata una delle colonne della nostra Amministrazione - ha affermato Fedriga -, un riferimento umano e professionale per la Presidenza e per tutti gli uffici. La notizia della sua morte addolora in maniera profonda, al termine di quest'anno così difficile per tutti e a dodici mesi esatti da quando era andato in quiescenza". ARC/PPH